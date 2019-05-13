Берлин, 13 мая, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Большинство жителей Польши и Швеции считают Россию угрозой для безопасности Европейского союза (ЕС). Это следует из опроса, проведенного компанией YouGov в восьми странах ЕС по заказу медиасообщества Leading European Newspaper Alliance. Об этом пишет газета Die Welt 13 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

57% респондентов в Польше и 56% в Швеции назвали Россию угрозой для безопасности в ЕС. Высоки опасения также в Бельгии (42%) и Германии (37%). Во Франции и Испании — по 36%. Меньше всего России боятся в Венгрии (28%) и Италии (24%).

Респондентам также было предложено оценить угрозу, исходящую из Китая. Больше всего Китая опасаются респонденты из Франции — 39%. Менее всего Китай беспокоит жителей Венгрии (21%).

В каждой стране была опрошена тысяча совершеннолетних. Опрос был проведен в конце апреля. Как сообщало ИА REGNUM, опрос YouGov определил главные вызовы для ЕС в глазах избирателей накануне выборов в Европейский парламент — это проблемы экологии и миграции.