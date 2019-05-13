Новосибирск, 13 мая, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Новосибирец меньше чем за год прописал в своей квартире почти 250 мигрантов. За что теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Focus.kg Трудовые мигранты

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города уже утверждён, уголовное дело рассмотрит мировой судья Кировского судебного района Новосибирска.

По версии следствия, с мая 2018 года по февраль 2019 года мужчина за 300 рублей делал временную регистрацию иностранных граждан в своей однокомнатной квартире. От их имени он подавал в многофункциональные центры города документы о регистрации по месту пребывания. Но предоставлять им жилое помещение для фактического проживания не собирался.

«Он обвиняется в совершении 60 преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации»), — уточнили в прокуратуре.

Всего за девять месяцев новосибирец зарегистрировал в своей квартире почти 250 граждан ближнего зарубежья (Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии).