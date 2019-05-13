Барзани провел переговоры с патриархом Ассирийской церкви Востока
Эрбиль, Ирак, 13 мая, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Глава Демократической партии Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с патриархом Ассирийской церкви Востока Мар Гиваргизом и сопровождающей его делегацией, сообщает 12 мая Kurdistan.ru.
(сс) jan Sefti
Масуд Барзани
Стороны обсудили будущее христианской церкви в регионе. Участники переговоров сошлись во мнении о необходимости искоренения экстремизма и насилия в регионе, а также во всем мире.
Патриарх поблагодарил курдского лидера за постоянные усилия по укреплению межконфессионального мира в регионе, а также борьбе с межэтническими противоречиями.