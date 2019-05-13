Москва, 13 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом в 2019 году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 13 мая, пока количество обращений пострадавших от укусов клещей в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений.

(сс)GDJ Клещ

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«С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,7 млн человек», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Всего же планируется привить более 3,1 млн человек. Также в большинстве регионов России уже приступили к акарицидным обработкам. От клещей будет обработано в общей сложности 350 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая Роспотребнадзор запустил специальную горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. Она будет работать до 15 мая.

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Специалисты ведомства готовы рассказать гражданам, что делать и куда обращаться, если к ним присосался клещ. Также будет предоставлена консультация в том случае, если анализ на инфекционные заболевания, передающиеся с укусом клеща, дал положительный результат.