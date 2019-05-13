На Украине назвали сроки захвата Донбасса и возможности РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Диверсию в водах ОАЭ осудили Египет и монархии Персидского залива;
- Россия может полностью остановить экономику Украины;
- Захват Донбасса за сутки назвали возможным;
- Польша пока не будет переходить на евро;
- В Тель-Авиве открылся фестиваль «Евровидение».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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