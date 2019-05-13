Москва, 13 мая, 2019, 11:01 — ИА Регнум. На Канале Disney сегодня, 13 мая 2019 года, состоится премьера российского мультсериала «Герои Энвелла». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе анимационной студии «Паровоз».

Цитата из м/с «Герои Энвелла». реж. Антон Ланшаков. 2019. Россия Петербургские школьники Артём, Филипп, Виктор и Кира

Сюжет нового мультшоу расскажет зрителям об увлекательном путешествии четырёх школьников из Санкт-Петербурга в мир компьютерной игры. Однажды Арт, Кира, Фил и Вик обнаружат в школе ноутбук, который окажется порталом во вселенную «Героев Энвелла». Школьникам предстоит столкнуться со злодеем Моргартом, который хочет попасть в наш мир и захватить его. В студии отметили, что второй сезон сериала уже находится в производстве, он будет состоять из 26 эпизодов.

«Аудитория Канала Disney, пожалуй, самая требовательная к контенту подобного жанра, и для нашего проекта «Герои Энвелла» трудно найти более строгого судью. Вселенная «Героев Энвелла» конкурирует за подрастающую аудиторию с мировыми франшизами Marvel и DC, но при этом благодаря увлекательной драматургии и оригинальному художественному решению не теряется на их фоне. Поэтому ждем премьеру на Канале Disney и с волнением, но и с уверенностью в расширении аудитории проекта», — рассказал ИА REGNUM генеральный директор анимационной студии «Паровоз» Антон Сметанкин.

Читайте также: В интернете появились спойлеры к «Игре престолов»

Главной движущей силой проекта «Герои Энвелла» является Антон Ланшаков, он занимает должность режиссёра сериала. Ранее он работал над созданием таких известных многосерийных мультфильмов, как «Ми-ми-мишки» и «Сказочный патруль».