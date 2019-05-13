Алма-Ата, Казахстан, 13 мая, 2019, 08:23 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на 109-м километре автотрассы Алма-Ата — Бишкек погибли девять человек, сообщает 13 мая агентство «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Алма-Атинской области.

(сс)zoosnow ДТП

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля на автотрассе между Семипалатинском (Семеем) и поселком Караул произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек и еще восемь получили ранения.

Читайте также: В результате ДТП в Восточно-Казахстанской области погибли шесть человек