Москва, 13 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум. Сокращать майские праздники не нужно. Такое мнение высказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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По её словам, ради этого, наоборот, даже решили перенести выходные дни с январских праздников.

«Мне кажется, для людей это очень важно, это возможность и такие трогательные праздники, как 9 мая, отметить, а с другой стороны — и хозяйством заняться на огороде», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

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Напомним, ранее в Совете Федерации предложили разделять длинные праздничные выходные. В частности, по мнению сенатора Сергея Калашникова, нужно менять сложившийся уклад и делать продолжительные праздники более дробными.

Отметим, что длинные выходные нравятся далеко не всем. Так, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что из-за новогодних каникул страдает экономика России, так как страна мало что создает, но очень хорошо отмечает. Ряд медиков также предупреждает, что длительные выходные плохо влияют на здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на майские праздники граждане России отдыхали в общей сложности девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Планируется, что в 2020 году майские каникулы также будут продолжительными — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.