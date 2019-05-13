Украина может вернуть Донбасс за сутки, заявил экс-командующий ООС
Киев, 13 мая, 2019, 07:29 — ИА Регнум. Властям Украины необходимо всего сутки, чтобы вернуть Донбасс под контроль Киеву, заявил бывший командующий операций объединенных сил (ООС) этой страны Сергей Наев.
«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток», — заявил Наев в эфире телеканала «1+1».
По его словам, украинские силовики должны будут быстро дойти до границы страны и закрепиться там. После этого «освобождением территории» Донбасса займутся нацгвардия и нацполиция, а также остальные силовые структуры.
Вместе с тем Киев не ставит задачу решить вопрос захвата Донбасса силовым путем, поскольку Киев определил в качестве основного политико-дипломатический путь, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что Киев по-прежнему будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит отношения с Россией.
Вместе с тем, отметил советник, возможности «вернуть» Донбасс и Крым военным путем нет. По его словам, если Украина решится на проведение военной операции, «потери будут огромными».
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