Москва, 13 мая, 2019, 07:30 — ИА Регнум. За первые три месяца 2019 года самой продаваемой моделью авто с автоматической коробкой передач в России стала KIA Rio. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

KIA Rio

С января по март её приобрели 16 тыс. автолюбителей. Таким образом, южнокорейская модель показала рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Второе и третье места в рейтинге занимают соответственно кроссовер Hyundai Creta (12 тыс. единиц) и седан Solaris (10,1 тыс. единиц).

Четвертое место у седана Toyota Camry — его приобрели 8,3 тыс. покупателей. Замыкает пятёрку лидеров Volkswagen Polo (6,9 тыс. единиц).

Напомним, доля новых легковых машин с «автоматом» на российском рынке составила 58,7%. Всего было продано 215,6 тыс. автомобилей с января по март 2019 года.

Читайте также: Жители РФ в 2019 г. потратили на покупку отечественных авто 55 млрд рублей