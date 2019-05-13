Берлин, 13 мая, 2019, 07:25 — ИА Регнум. В 2019 году по случаю 50-летия семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера в Германии готовится к выходу на экраны документальный фильм о жизни гонщика. Картина «Шумахер» будет отличаться от других тем, что семья пилота, не любящая привлекать к себе внимание, поделится со зрителями своим частным архивом. Об этом пишет газета Die Welt 13 мая.

Mark McArdle Михаэль Шумахер

Это первый документальный фильм, который создается при поддержке семьи Михаэля Шумахера. В фильме появятся его супруга Коринна Шумахер и двое детей, а также непубликовавшиеся ранее фото‑ и видеоматериалы. Режиссерами картины стали Михаэль Вех и Ханнс-Бруно Каммертонс.

«Мы рады, что этот фильм, находится в таких чутких и амбициозных руках», — сказала менеджер автогонщика Сабина Кем.

В кинотеатрах Германии и Швейцарии фильм «Шумахер» будет показан 5 декабря. Первый трейлер будет представлен уже на будущей неделе на Каннском кинофестивале.

Напомним, Михаэль Шумахер закончил выступления в «Формуле-1» в 2012 году. В конце 2013 года на горнолыжном курорте он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и с тех пор не появлялся на публике. Семья спортсмена хранит в секрете информацию о состоянии его здоровья.