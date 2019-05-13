Вашингтон, 13 мая, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео не приедет в Москву, как это было запланировано ранее. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

禁书 网 Майк Помпео

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Госсекретарь США Помпео посетит Москву и Сочи

При этом визит Помпео в Россию состоится. 14 мая в Сочи он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Вместо визита в Москву 13 мая Помпео отправится в Брюссель, где проведёт переговоры с представителями Евросоюза по Ирану и другим вопросам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что государственный секретарь США Майк Помпео с 12 по 14 мая посетит Москву и Сочи, где проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым. Согласно информации Госдепартамента США, 13 мая Помпео должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, а также встретиться с сотрудниками посольства США и представителями американского делового сообщества.

Как заявил сам госсекретарь, на переговорах с российским лидером и министром иностранных дел РФ он намерен обсудить обстановку в Сирии и на Украине, ситуацию в Венесуэле, Иране и КНДР. Приоритет будет отдан вопросам контроля вооружений.