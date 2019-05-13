Москва, 13 мая, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 10 мая незначительным ростом на 0,72%. Рост котировок был сдержан решением США повысить торговые пошлины на китайские товары, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Поддержку рынок нефти получает от ужесточения поставок на фоне продолжающегося сокращения добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.

Отчет компании Baker Hughes показал, что за последнюю неделю с 4 по 10 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США уменьшилось на две единицы до 805 штук.

Сегодня, 13 мая, на торгах в Азии баррель Brent торгуется в плюсе на 0,15%. Цена находится выше психологического уровня $70. Техническая картина сейчас благоприятная для покупателей.

В течение 3−5 часов им нужно пройти сопротивление $71,15. В этом случае им откроется дорога к уровню $72. Это технический фактор и никакого отношения не имеет к фундаментальным данным.

Поддержка сегодня находится на уровне $70,10. Если она не устоит, то тогда стоит ожидать падения до $69,55. Колебания проходит в рамках бокового тренда, который формируется с 6 мая.

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