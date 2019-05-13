Москва, 13 мая, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Центральный банк России с 2018 года перестал выпускать монеты достоинством ниже одного рубля, сообщают «Известия» со ссылкой на регулятора.

Mikhail Talisov Копейка рубль бережет

Отмечается, что в настоящее время в стране в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этих средств достаточно для обеспечения наличных платежей.

Так, в обороте находятся монеты номиналом одна копейка на общую сумму 72,8 млн рублей, пять копеек — 288,5 млн рублей, 10 копеек — свыше 2,5 млрд рублей и 50 копеек — порядка 3,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 ноября 2018 года в России начала работу монетная площадка, которую запустил Центробанк. Маркетплейс «Монетная площадка» снизит издержки российских банков при работе с монетами.

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