Петропавловск-Камчатский, 13 мая, 2019, 06:50 — ИА Регнум. На Камчатке власти сдали под охотничьи угодья уникальный остров Карагинский, населённый водоплавающими птицами, зверьми, являющийся местом расположения двух родовых общин камчатских аборигенов. Остров включен в список водно-болотных угодий международного значения для сохранения животного мира — водоплавающих птиц. Власти региона отдали его в аренду бизнесменам за 15 тыс. рублей на 49 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Охотник

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Остров Карагинский расположен в Беринговом море. До 2010 года остров официально был заказником — там обитает огромное количество редких птиц. А ещё там водятся медведи, лисы, заяц-беляк. Остров считается незаселённым, но там расположены две общины аборигенов Камчатки, там их родовые земли, там они пасут оленей.

В 2010 году распоряжением губернатора Камчатки «заказник остров Карагинский» был упразднен. Чем тогда руководствовались власти — неизвестно. Но любопытно, что сегодня власти Камчатки, отдавшие остров под охотугодья, объясняют это борьбой с браконьерством.

«Решение о закреплении охотничьего угодья «Остров Карагинский» было принято в целях охраны угодий от браконьерства. Так как отделённый остров фактически оставался не охваченным охраной охотничьих ресурсов», — привело слова руководителя камчатского агентства лесного хозяйства Виктора ГорловаИА Кам 24.

Вот такую «заботу» об уникальном острове проявили камчатские власти и отдали его в аренду некоему ООО «Карибу Тур» на 49 лет за 15 120 рублей и 40 копеек. Помимо этой суммы, новые, фактически владельцы уникального острова обязаны будут платить в год 6 тыс. рублей за пользование объектами животного мира и 9 120 рублей за аренду лесных участков.

По словам чиновника Горлова, на острове допускается охота на куропатку, лисицу, зайца-беляка, горностая, бурого медведя. Охота, по мнению чиновника, не окажет негативного воздействия на популяции обитающих на острове зверей и птиц.

Но вот у камчатцев, особенно у аборигенов, прямо противоположное мнение по этому поводу.

«Громадный остров (100 км в длину и 27 в ширину) сдали буквально за копейки, да ещё на такой срок! Поражает, что никого не смутил природоохранный статус Карагинского! На острове пасутся наши олени. Теперь вообще непонятно: животные тоже попадают в список охотничьих ресурсов, которые арендатор может добывать?!» — задают вопросы представители родовой общины «Остров Карагинский».

До глубины души возмущён поведением камчатских властей и известный российский учёный — орнитолог, автор книги «Остров Карагинский: путешествие в непознанный мир природы» Николай Герасимов.

«Это абсурд. Ради куропаток и зайцев на Карагинский никто из охотников не поедет. Медведей на острове почти нет. Зато там богатейшие возможности для стрельбы по куликам и уткам, охота на которых запрещена. Но кто будет контролировать этот запрет, если остров сдан в аренду на десятилетия?! На мой взгляд, здесь ведется какая-то нечестная игра», — сказал учёный.

Новый фактически владелец уникального острова, генеральный директор «Карибу Тур» Владимир Савченко уверяет в том, что намерения его компании самые мирные.

«У нас пока нет конкретных планов. Возможно, будем возить на остров охотников. Но этот вариант надо просчитывать, Карагинский далеко, вертолётные перелёты дорогие. Там ещё и пограничная зона», — сказал бизнесмен.

Выходит, в современной России и пограничную зону можно сдать на 49 лет за копейки? Невольно вспоминается старый анекдот о предприимчивом человеке, который умолял сдать ему в аренду один метр государственной границы. За любые деньги. Сегодня герой анекдота умер бы от зависти: ООО «Карибу Тур» за 15 тыс. рублей получило в аренду на 49 лет 193,6 тысячи гектаров пограничной зоны.

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Жители Камчатки в социальных сетях адресуют гневные упреки губернатору Владимиру Илюхину, сравнивая его с известным персонажем старого советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Невольно на ум приходит эпизод из фильма, где даже отъявленный вор негодовал, когда лже-царь (Бунша) раздавал территории всем, кому не лень. Хочется спросить этого губернатора словами героя кино: «Ты пошто, собака, казённые земли раздаешь?!». Господи, да когда ж его уже уберут?!».

«А на Паратунке земли? Их ведь тоже по частным фирмам под охотугодья раздали. И никому дела нет!».

«Камчатские единороссы перед выборами, которых им не выиграть, все активно распродают! 15 тыс рублей в казну, а в чемодане сколько?!»

«Вот так всю страну по 15 тыс. и распродадут. У нас однокомнатную квартиру на месяц снять — дороже стоит!»

«Затраты новых арендаторов острова окупятся на первом же богатеньком московском туристе. Ох, да, как могли забыть-то?! Надо придать этому проекту статус резидента ТОР и освободить от налогов лет на 10. Противно уже читать, как Камчатку растаскивают, распродают!» — такие комментарии оставляют жители региона в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин, Курилы, Камчатка — уникальные территории Дальнего Востока. Таких природных богатств нет больше ни в одной точке мира. Жители этих регионов призывают учитывать именно уникальность этих территорий при реализации «новомодных» проектов в рамках ТОР и свободного порта. Однако часто эти призывы остаются не услышанными.

Так, на Сахалине жители не один год бьют тревогу по поводу судьбы заказника «Северный», на который покушаются рыбные коммерсанты. В «Северном» обитает белоплечный орлан, другие редкие виды птиц и рыб, нерестится лосось, имеется уникальная флора. Тревогу у ученых вызывает и разрастающийся горнолыжный курорт «Горный воздух» — под ножи экскаваторов идут краснокнижные растения, в частности, обитающая только на Сахалине лилия Глена.