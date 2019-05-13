Якутск, 13 мая, 2019, 06:23 — ИА Регнум. 13 мая в кабинете вице-мэра Якутска Владимира Фёдорова прошла выемка документов. Мэрию посетили сотрудники правоохранительных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

sempsons Обыск

По информации News.Ykt.ru, проводившие обыски в кабинете Владимира Фёдорова силовики были одеты в штатское. Выемку документов производили несколько человек, самого вице-мэра в этот момент на работе не было.

Читайте также: Охотился или перебирал картошку? Вице-мэр Якутска заявил, что его заказали

«В выходные дни спину простудил, сегодня не вышел на работу и вот такие новости. Сейчас поеду туда. Мне кажется, это связано с деятельностью мебельного салона «Виктория». Но искать в кабинете мэрии? Они, наверное, только в охотничьей избушке у меня ещё обыски не проводили», — дал комментарий региональному изданию Владимир Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Якутии по соцсетям был распространён скрин текста, в котором сообщалось о задержании заместителя главы Якутска Владимира Фёдорова во время браконьерской охоты. Вице-мэр якобы охотился на лосей с вертолёта, нарушая закон, и в связи с этим стал объектом доследственной проверки со стороны управления СК РФ по Якутии и был задержан. Позже эта информация не подтвердилась, а вице-мэр подал заявление в полицию в связи с распространением о нём ложных сведений.