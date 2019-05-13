Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2019, 05:31 — ИА Регнум. В матчах Ночной хоккейной лиги побеждает не «команда Путина», а гениальные игроки, и это закономерно. Так прокомментировал президент России Владимир Путин итоги гала-матча в Сочи в интервью каналу «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин

Выигрывают, по словам главы государства, звезды из команды «Легенды хоккея». Это чемпионы мира, победители Олимпийских игр, кубка Стэнли.

«Поэтому они звезды натуральные, с ними легко, они и выигрывают, это закономерно», — сказал Путин.

Он добавил также, что счет в таких матчах не важен, ведь это товарищеские встречи. Вместе с тем участие в подобных состязаниях зарубежных лидеров помогает созданию доверительных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая «Легенды хоккея» победили «Сборную Ночной лиги» в Сочи со счетом 14:7. За победителей выступал Владимир Путин, отправивший восемь шайб в ворота соперника.