Пекин, 13 мая, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Министерство водных ресурсов Китая и Китайская метеорологическая администрация объявили предупреждение в связи с высокими рисками схода горных потоков в некоторых районах юга Китая, сообщает агентство Синьхуа.

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С ночи 11 мая и до 13 мая в некоторых центральных и юго-западных провинциях Китая, включая Хунань и Гуйчжоу, а также город центрального подчинения Чунцин ожидается повышенный риск схода горных потоков в связи с проливными дождями, обрушившимися на указанные районы.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские метеорологи объявили повышенный риск геологических катаклизмов в западных и юго-западных районах страны еще в начале мая. Тогда речь шал о провинциях Шэньси, Ганьсу, Сычуань и о Синьцзяне.