Москва, 13 мая, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко был доставлен в полицию из-за неких граждан, употреблявших алкоголь в общественном месте. Об этом рассказал адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе, передает телеканал «Звезда».

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Алкоголь

По словам юриста, Емельяненко доставили в отделение полиции по району Даниловский и отпустили после выяснения подробностей инцидента. Долбадзе подтвердил, что полицейские составили протокол, однако пока неизвестно, в отношении кого именно.

«Там какие-то граждане распивали спиртное, видимо, они были доставлены, а Саша, так как не употреблял, отпущен», — пояснил адвокат.

Долбадзе добавил, что произошедшее расстроило Емельяненко. Грубый комментарий спортсмена журналистам юрист объяснил особенностями его характера и попросил не обижаться на Емельяненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Емельяненко задержали на улице Восточной в Москве за якобы распитие спиртного в общественном месте. В беседе с журналистами спортсмен опроверг задержание и прокомментировал инцидент в резких выражениях.

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