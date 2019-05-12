Киев, 13 мая, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Украинские силовики способны менее чем за сутки вернуть территорию Донбасса под контроль Киева. Об этом заявил бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев в эфире телеканала «1+1».

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По его словам, не более суток потребуется непосредственно на военное действие. Главное, чтобы ВСУ быстро дошли до границы с Россией и там закрепились. Затем на занятой территории должны начаться «специальные мероприятия» с участием нацполиции, нацгвардии и других силовых структур.

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Однако сейчас задачи по силовому захвату Донбасса перед военными не стоит, так как Киев определил политико-дипломатический путь в качестве основного для «получения победы», пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим военной операцией в Донбассе вместо Наева.

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