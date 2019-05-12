Санкт-Петербург, 13 мая, 2019, 00:55 — ИА Регнум. До 120 человек приняли участие в массовой драке в Санкт-Петербурге. Потасовку на улице Савушкина устроили фанаты футбольных команд «Зенит» и ЦСКА, сообщает телеканал «Звезда».

Цитата из к/ф «Фабрика футбольных хулиганов». Реж. Ник Неверн. 2014. Великобритания Футбольные фанаты

Отмечается, что в драке без пострадавших не обошлось — несколько человек лежали на асфальте без сознания. Прохожие, которые пытались помочь лежащим на земле людям, были атакованы участниками драки.

Четыре человека задержаны полицией, им инкриминируют мелкое хулиганство. Еще трое доставлены в больницу с травмами, уточняет «Фонтанка».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая массовая драка произошла в Петербурге возле католической церкви Святой Екатерины. Один человек получил серьезные травмы. Полиция задержала 13 участников конфликта.

Читайте также: Массовая драка с пострадавшим произошла на Невском проспекте Петербурга