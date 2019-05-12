Вашингтон, 12 мая, 2019, 23:58 — ИА Регнум. В американском штате Флорида произошла стрельба. Об этом сообщила газета Miami Herald со ссылкой на источники в полиции.

Выстрел

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая, недалеко от отеля Trump International Beach Resort Miami. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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