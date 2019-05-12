Кабул, 12 мая, 2019, 22:40 — ИА Регнум. В столице Афганистана взорвался полицейский автомобиль. Об этом сообщает Riskmap со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Инцидент произошел в воскресенье днем, 12 мая, в одном из районов города. По последним данным, в результате взрыва пострадали двое полицейских.

«Двое полицейских получили ранения после того, как самодельное взрывное устройство, прикрепленное к их автомобилю, сработало», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов.

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