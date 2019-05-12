Киев, 12 мая, 2019, 21:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который 13−14 мая посетит Брюссель, примет участие в заседании представителей стран-участниц «Восточного партнерства». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Gov.ua Павел Климкин

«13−14 мая министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Климкин примет участие в ряде мероприятий по случаю празднования десятой годовщины основания внешнеполитической инициативы ЕС «Восточное партнерство».

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Напомним, «Восточное партнёрство» — программа Евросоюза для постсоветских республик, которая является польско-шведской разработкой и реализуется с 2009 года. Её участницами являются Украина, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия и Молдавия.

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