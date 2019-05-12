Санкт-Петербург, 12 мая, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 12 мая на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Болельщики пришли на матч
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
В составе победителей голевыми действиями отметились Себастьян Дриусси (дубль) и Эмилиано Ригони. У гостей единственный мяч забил Иван Обляков.
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Болельщики команды «Зенит»
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
После двадцати восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. Московский ЦСКА, набравший 45 баллов, находится на пятой позиции.
Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва). Сергей Семак
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