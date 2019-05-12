Санкт-Петербург, 12 мая, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 12 мая на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики пришли на матч

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Трибуны

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

В составе победителей голевыми действиями отметились Себастьян Дриусси (дубль) и Эмилиано Ригони. У гостей единственный мяч забил Иван Обляков.

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики команды «Зенит»

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

После двадцати восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. Московский ЦСКА, набравший 45 баллов, находится на пятой позиции.

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

Андрей Пронин ИА REGNUM Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва). Сергей Семак

Читайте также: «Ахмат» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

А также: «Спартак» победил в меньшинстве «Уфу» в молодежном первенстве