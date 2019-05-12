Санкт-Петербург, 12 мая, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле переиграл московский ЦСКА в матче двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 12 мая на стадионе «Газпром Арена» и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики пришли на матч
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Трибуны
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

В составе победителей голевыми действиями отметились Себастьян Дриусси (дубль) и Эмилиано Ригони. У гостей единственный мяч забил Иван Обляков.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики команды «Зенит»
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Болельщики
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Матч чемпионата России по футболу между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)

После двадцати восьми матчей в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. Московский ЦСКА, набравший 45 баллов, находится на пятой позиции.

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу.

Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва)
Андрей Пронин ИА REGNUM
Церемония вручения кубка чемпионов России после окончания матча ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ПФК ЦСКА (Москва). Сергей Семак

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