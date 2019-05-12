Саранск, 12 мая, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Информацию о том, что на акции «Бессмертный полк» в Мордовии министр внутренних дел по региону Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли портреты с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина, объяснили в МВД по Мордовии.

Mvd.ru Бессмертный полк. Мордовия

«Это не путаница, — заявили РИА Новости в пресс-службе МВД по Мордовии. — Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям… Кудашкин — это дедушка нашего министра Арсентьева».

На вопрос о том, почему под портретами одного и того же человека были размещены разные имена, собеседник агентства пока ответить не смог. Источник отметил, что официальный комментарий по этому поводу региональное управление МВД даст 13 мая.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 9 мая двое силовиков в Мордовии пронесли на акции «Бессмертный полк» фотографию одного и того же ветерана.