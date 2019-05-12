Симферополь, 12 мая, 2019, 21:11 — ИА Регнум. В Крыму начал работу форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В этом году проект вышел на новый уровень — он становится полноценным арт-кластером, который объединит в себе сам форум, фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» и круглогодичный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Новой площадкой проекта стала бухта Капсель в «Солнечной долине» Крыма.

Пресс-служба форума «Таврида 5.0» Открытие форума. Судак

Открытие проекта состоялось в формате праздничного концерта в городе Судак — рядом с бухтой Капсель, где и строится арт-кластер «Таврида».

"В новом месте мы решили сделать открытие форума большим и общим с местными жителями праздником. Грандиозный перезапуск «Тарвиды» — это большое событие для всех. Для молодых деятелей культуры и искусств — это новые, еще более широкие возможности для самореализации и профессионального роста. А для местных жителей — это уникальное и привлекательное для ценителей культуры место по соседству. Мы здесь всерьез и надолго, дальше — больше!», — сказал руководитель проекта «Таврида», генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

Гостей мероприятия ждало барабанное шоу, танцевальный флешмоб, салют, выступления выпускников форума «Таврида» и хедлайнеров — Гузель Хасановой и ST. Участники форума уже готовят первый творческий подарок жителям Судака — 3D-граффити площадью 225 кв. метров. Такой уличный арт-объект станет привлекательным для туристов и жителей Судака элементом городской среды.

Организаторы форума рассказали, что в этом году «Таврида 5.0» продлится полгода — до 5 октября — и вместит в себя 15 тематических смен. Форум будет состоять из трех этапов. Участники первого этапа (1−6 смены) фактически становятся соорганизаторами и создателями арт-кластера.

На первую смену приехали молодые люди из 85 регионов, которые станут соорганизаторами форума и фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ». Ожидается, что фестиваль станет самой большой в стране площадкой для кастингов. Ядром фестиваля станут 8 арт-кварталов — тематических креативных пространств под открытым небом с собственной инфраструктурой, жители которых общаются, участвуют в мероприятиях и работают над арт-манифестом. Визы на проживание в арт-кварталах получат порядка 5 тысяч молодых деятелей культуры и искусств со всей страны. Зрителями фестиваля смогут стать жители Крыма, Севастополя, Юга России и туристы, отдыхающие на полуострове. Для них будет подготовлена обширная развлекаткльная программа. Всего с 23 по 25 августа «Таврида — АРТ» примет 30 тысяч человек.

Вся инфраструктура арт-кластера создаётся специально с учётом интересов и потребностей участников и, что самое главное, с привлечение выпускников «Тавриды». Все арт-объекты и визуальное оформление площадки созданы на основе идей и проектов молодых архитекторов, дизайнеров, художников, урбанистов и представителей уличного искусства.

«Таврида — профессиональная путевка в жизнь. Наши выпускники достигают новых высот, становятся финалистами национальных и международных конкурсов, успешно издают книги, выпускают песни, организуют собственные выставки. Здесь все направлено на создание условий для самореализации и профессионального роста — от постоянных кастингов до грантового конкурса. Все в этом году мы разыграем 300 миллионов рублей на творческие проекты, 180 из которых — смогут получить участники форума», — отметил Сергей Першин.

«В прошлом году я выиграла на Тавриде грант на свой проект для развития молодых музыкантов и композиторов в Новосибирске. Это было толчком для развития нашей школы, нас заметила региональная администрация и даже Министерство культуры. А уже в этом году я организую уже глобальный культурный проект», — рассказала журналистам участница форума Юлия Юрченко.

Организатор проекта — Центр развития культурных инициатив.

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