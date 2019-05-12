Песков: Путин проведет совещания по ОПК в новом формате
Москва, 12 мая, 2019, 20:49 — ИА Регнум. Серию совещаний, посвящённую вопросам Оборонно-промышленного комплекса (ОПК), начнёт президент России Владимир Путин с 13 мая 2019 г. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВПК
По его словам, совещания по военной тематике пройдут в новом формате.
«Да, — сказал представитель Кремля. — Это так».
Как передавало ИА REGNUM, в сентябре 2018 г. президент РФ Владимир Путин в ходе маневров «Восток-2018» в Забайкалье заявил, что Россия является миролюбивым государством. По его словам, каких-либо агрессивных намерений нет и не может быть.
Читайте также: Путин: У миролюбивой России нет агрессивных планов