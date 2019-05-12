Братислава, 12 мая, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею, переигравшая 12 мая команду Австрии во втором матче группового этапа на чемпионате мира (ЧМ) в Словакии, упустила много моментов. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил капитан сборной России Илья Ковальчук после матча.

John Julian Илья Ковальчук на льду

«Много чем недоволен, потому что много моментов упускаем, — сказал Ковальчук. — Да и в защите нужно намного лучше играть. Понятно, мы все хотим забить…, но нужно защите помогать».

Капитан сборной России также добавил, что у команды Австрии подобраны хорошие игроки.

Как передавало ИА REGNUM, 12 мая сборная команда России по хоккею переиграла команду Австрии во втором матче группового этапа на ЧМ в Словакии. Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со счетом 5:0.

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