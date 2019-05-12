Москва, 12 мая, 2019, 18:41 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом сегодня, 12 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Mika Stetsovski Домодедово

Так, по состоянию на 18:38 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны пять рейсов, ещё одиннадцать отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны пять рейсов; во «Внуково» задержаны семь рейсов, еще восемь отменены.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах не сообщаются.