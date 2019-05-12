Вашингтон, 12 мая, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести рабочую встречу в конце июня в Японии, где пройдет саммит G20. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

По его словам, шансы на проведение встречи между лидерами двух государства можно назвать «хорошими». Кадлоу добавил, что Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить спорные торговые вопросы.

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Ранее президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter написал, что Китаю не стоит ждать очередных президентских выборов в США в надежде, что к власти придет демократ. По его словам, Пекину следует поторопиться и заключить торговую сделку с Вашингтоном.

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