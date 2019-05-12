Ереван, 12 мая, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 12 мая, выступил с посланием в связи с 25-летием прекращения огня в карабахском конфликте, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Танк у Степанакерта

«12 мая исполняется 25-летие прекращения огня в карабахском конфликте. Этот важнейший документ, касающийся разрешения проблемы, подписали министр обороны Азербайджана Мамедрафи Мамедов — 9 мая, министр обороны Армении Серж Саргсян — 10 мая, командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян — 11 мая 1994 года. Письменное соглашение о прекращении огня вошло в силу в полночь 12 мая 1994 года, и за эти годы армянские стороны всегда придерживались и продолжат придерживаться реализации этого важнейшего документа», — отметил Пашинян в своем послании.

Он выразил сожаление в связи с тем, что спустя четверть века после этого момента прекращение огня не трансформировалось в мир.

«Подчеркивая важность подготовки народов региона к мирному урегулированию конфликта, хочу в очередной раз отметить, что сценарий урегулирования должен быть приемлемым для всех трех сторон: народов Армении, Арцаха [Карабаха — ИА REGNUM ] и Азербайджана», — заявил он.

По словам главы армянского правительства, предметные переговоры и результат возможны только в том случае, когда Карабах будет вовлечен в «процесс, который в конце концов определит его статус и обеспечит гарантии безопасности проживающих там людей».

«Мы уверены, что трехстороннее соглашение является той правовой базой, на основе которой возможно построить долгосрочный мир и сотрудничество», — отметил Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что он, будучи премьер-министром Армении, готов гарантировать, что Армения продолжит придерживаться соглашения о прекращении огня и прикладывать усилия для решения проблемы и достижения мира в регионе, продолжая оставаться гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

«Последовательное соблюдение перемирия и диалог являются важнейшими среди средств разрешения конфликта. Необходимо воздержаться от атмосферы ненависти, нетерпимости и шагов по эскалации напряженности», — заявил он.

Глава правительства отметил также, что в мире нет ни одного народа, который не желал бы мира.

«И мы не думаем, что есть какой-либо родитель, который не пожелал бы безоблачного неба для своего сына, стоящего на границе. Уверен, что армянский и азербайджанский народы достойны мира и прогресса, поэтому призываю всех действовать во имя этой цели», — подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян.

10 мая МИД России выступил с комментарием в связи с 25-летием подписания представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха соглашения о прекращении огня. Москва пообещала содействие Баку и Еревану в поиске развязок карабахского конфликта.

«12 мая сего года исполняется 25 лет со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, подписанного представителями Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Договоренность была достигнута при прямом посредничестве Российской Федерации. Она позволила прекратить массовое кровопролитие и запустить процесс нагорно-карабахского урегулирования (НКУ) политико-дипломатическими средствами. Соглашение от 12 мая до сих пор остается основой для сохранения режима прекращения огня», — говорится в комментарии.

Отмечается, что процесс нагорно-карабахского урегулирования сложен. Он переживает взлеты и падения. Требуются время и политическая воля его участников, чтобы прийти к согласию по ключевым аспектам урегулирования.

«Мы видим готовность сторон к продолжению совместной работы, направленной на достижение устойчивого мира. Об этом, в частности, свидетельствуют итоги недавней встречи лидеров Армении и Азербайджана в Вене и переговоров министров иностранных дел в Москве. Со своей стороны, будем оказывать активное содействие Баку и Еревану в поиске компромиссных развязок. Как и прежде, продолжим предпринимать последовательные посреднические усилия в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ совместно с США и Францией», — говорится в комментарии.