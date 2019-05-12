Калуга, 12 мая, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» были подведены в Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Mvd.ru Изъятая продукция

По данным ведомства, в рамках акции стражи порядка посетили 79 предприятий различной форм собственности, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Из незаконного оборота было изъято более 1250 литров немаркированной алкогольной продукции, составлено 32 административных протокола.

Полицейскими также было установлено, что изъятая продукция предназначалась для реализации на территории калужского региона.

Читайте также: В России почти в два раза сократилось потребление алкоголя