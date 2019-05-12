Вильнюс, 12 мая, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Выборы президента Литвы, которые проходят сегодня, 12 мая, не обошлись без нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Кроме небольших претензий наблюдателей о самом процессе на избирательных участках, есть и серьёзные нарушения.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Полиция до обеда получила порядка 20 сообщений о попытках подкупа или незаконной агитации у избирательных участков. Было также получено сообщение о заминированном участке для голосований. Звонок поступил в деревне Сосдварис Пакройского района Литвы. План «Щит», который объявляется в таких случаях в Литве, на этот раз не был объявлен. Звонившим оказалось хорошо знакомое полиции лицо, которое уже привлекалось к ответственности по аналогичным случаям семь раз.

По данным организации «Белые перчатки», активисты которой наблюдают за процессом голосования по всей Литве, серьёзных нарушений не обнаружено. Наблюдатели только сообщают о случаях некорректной, по их мнению, работы сотрудников избирательных участков.

Напомним, в Литве сегодня, 12 мая, проходят выборы президента Литвы. За пост главы страны состязаются девять кандидатов: экономист Гитанас Науседа, действующий премьер Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните, член Сейма Миндаугас Пуйдокас, член Сейма Наглис Путейкис, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, депутат Европарламента Вальдемар Томашевски, депутат Европарламента Валентинас Мазуронис, общественный деятель Арвидас Юозайтис. Согласно опросам общественного мнения, во второй тур проходят Шимоните и Науседа. Второй тур состоится 26 мая.