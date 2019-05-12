Обнинск, Калужская область, 12 мая, 2019, 16:51 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» активно ведётся ремонт улично-дорожной сети. Об этом сообщили 12 мая корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru В рамках национального проекта ведётся ремонт улично-дорожной сети

Так, в 2019 году планируется заменить асфальт на десяти крупных участках улиц Королева, Гагарина, Университетская, Красных Зорь, Жолио-Кюри, Кончаловского, Кутузова, Самсоновский проезд, улицы Жукова и площади перед Вечным огнем, а также проспекта Ленина.

Финансирование из федерального бюджета составит 139 млн рублей, из муниципального — 7 млн рублей. В настоящее время работы ведутся на улицах Кутузова, Королева и Самсоновский проезд.

Между тем, в ходе дорожных работ планируется применение комплексного модификатора асфальтобетона КМА «Колтек». По оценке специалистов, это гранулированный порошок на основе мелкодисперсионной резины с активной химией, который улучшает адгезионные свойства и физико-механические характеристики асфальтобетона. Новый материал позволит улучшить эксплуатационные характеристики дорожного покрытия, увеличить срок его службы, снизить стоимость эксплуатации дороги, снизить шум при движении автомобилей и увеличить межремонтные сроки.

Так, в России уже уложено более двух тысяч километров дорог с модификатором КМА «Колтек». В частности, с применением модификатора ремонтировались автомобильные дороги «Р404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск», «Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск», «Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск».

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