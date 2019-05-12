В Краснодаре экстренно приземлился летевший из Антальи самолет
Краснодар, 12 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании «Северный ветер». Об этом сообщает в воскресенье, 12 мая, РЕН ТВ.
По данным телеканала, причина ЧП — недомогание одного из пассажиров. Командир воздушного судна, следовавшего из Антальи в Уфу, принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — в Краснодаре.
Отмечается, что самолет Airbus A321, успешно приземлившийся в воздушной гавани около 7:41 мск, отправился в пункт назначения менее чем через два часа.
Другие подробности пока неизвестны.
Читайте также: Самолёт в Мьянме совершил посадку «на брюхо» из-за невыхода шасси
А также: Версия о гибели пассажиров SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердилась