Краснодар, 12 мая, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В Краснодаре совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A321, принадлежащий авиакомпании «Северный ветер». Об этом сообщает в воскресенье, 12 мая, РЕН ТВ.

Aeroprints.com Самолёт Airbus А321 авиакомпании «Северный ветер»

По данным телеканала, причина ЧП — недомогание одного из пассажиров. Командир воздушного судна, следовавшего из Антальи в Уфу, принял решение совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту — в Краснодаре.

Отмечается, что самолет Airbus A321, успешно приземлившийся в воздушной гавани около 7:41 мск, отправился в пункт назначения менее чем через два часа.

Другие подробности пока неизвестны.

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