Лондон, 12 мая, 2019, 10:39 — ИА Регнум. B Министерстве иностранных дел Азербайджана подтвердили информацию об отсутствии каких-либо проблем для въезда в страну армянского полузащитника английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна для участия 29 мая его команды в финале Лиги Европы по футболу против «Челси».

Photolure Генрих Мхитарян

"B Азербайджане прошло много крупных спортивных мероприятий, в которых принимали участие армянские спортсмены. Спорт и политика отделены друг от друга», — сказала официальный представитель МИД Лейла Абдуллаева.

Между тем, «Арсенал» заявляет, что до сих пор не получил необходимых гарантий в связи с безопасностью Мхитаряна и его приезда в Баку.

Проблемы с участием армянского футболиста в матчах в Баку возникает не в первый раз. Ранее Азербайджан также не возражал приезду Мхитаряна для участия в игре Лиги Европы в Баку в 2015 г. в составе «Боруссии» (Дортмунд) для игры с «Габалой» и в 2018 году «Арсенала» — с «Карабахом» (Агдам). Однако Мхитарян, не получив необходимые гарантии безопасности, отказался приехать в Азербайджан.

Говоря о проведении финала Лиги Европы в Баку, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал УЕФА за выбор города в качестве места проведения финала Лиги Европы. Команда Клопа сыграет в финале Лиги чемпионов в Мадриде против «Тоттенхэма».

"Мадрид, возможно, это дорого. Я даже уверен, что это будет дорого. Но он, по крайней мере, не в другой части света. Финал Лиги Европы в Баку — это смешно. Не знаю, что употребляют на завтрак те, кто принимает такие решения, — сказал Клопа на пресс-конференции. — Теперь Мадриду нужно готовиться, возможно, к 200 тысячам английских болельщиков. Но они знали об этом. Пройди в финал «Аякс» — было бы больше голландцев. Но Баку — я не имею понятия, как туда добраться. У меня нет никакого представления об этом. Решения о месте проведения финалов должны быть более обоснованными и ответственными. Я не знаю, как они это делают».

Финал Лиги Европы состоится 29 мая, Лиги чемпионов — 1 июня.