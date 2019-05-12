Санкт-Петербург, 12 мая, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Фестиваль японской культуры «Сакура мацури» проходит в Ботаническом саду им. Петра Великого на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Жители северной столицы, через пару недель после того как это сделал по старинной традиции в Японии уже бывший император, могут увидеть удивительное по красоте и нежности оттенков розового цветение сакуры, насладиться тончайшим ароматом ее цветков. Организаторы подготовили также обширную программу по культуре, историческому наследию Страны Восходящего солнца. Петербуржцы смогут познакомиться, или даже принять участие в мастер-классах, с каллиграфией, чайным искусством, икэбаной, стрельбой из лука, оригами, игрой на барабанах тайко, и конечно, боевыми искусствами.