Каменский район, Ростовская область, 12 мая, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва бытового газа. Хлопок произошёл в ночь на 12 мая в жилом доме в посёлке Чистоозёрный (Каменский район). Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР, ещё двое пострадавших находятся в больнице.

Rostov.sledcom.ru На месте ЧП

По информации ведомства, взрыв прогремел около 00:20 в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома, расположенного по улице Ленина, 35. Погибли девочка 2010 года рождения и мужчина 1990 года рождения.

«В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома. В газоснабжающей организации изымается интересующая следствие документация», — уточнили в региональном управлении СКР.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») продолжается.

Напомним, после шахтинской трагедии, которая произошла в январе 2019 года, в Ростовской области должна была пройти проверка газового оборудования во всех многоквартирных домах.