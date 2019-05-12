Луганск, 12 мая, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Семь раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские войска. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Обстрелам со стороны украинских боевиков подверглись населённые пункты: Калиново, Желобок, Лозовое и Калиново-Борщеватое.

Огонь по территории ЛНР вёлся из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), миномётов калибром 120 мм и 82 мм, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Всего при обстрелах территории ЛНР украинские военнослужащие использовали 95 единиц боеприпасов.

О погибших или пострадавших среди мирных жителей ЛНР в результате обстрелов не сообщается. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми случаях нарушения режима перемирия украинскими военнослужащими. При обстрелах пострадал мирный житель, он получил ранение левой ноги.