Флоренция, Италия, 12 мая, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» выиграл у команды «Фиорентина» в матче 36-го тура серии А итальянского чемпионата по футболу.

Логотип фтубольного клуба Милан

Игра проходила на поле флорентийского стадиона «Артемио Франки» завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет немецкий хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу, поразивший ворота соперника на 35-й минуте с подачи форварда Сусо.

Отметим, это вторая победа «Милана» подряд и по её итогам клуб, набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице серии А итальянского футбольного чемпионата. Команду отделяет от четвертого места в чемпионате, позволяющего участвовать в Лиге чемпионов, только одно очко.

«Фиорентина», для которой серия без выигрышей составила теперь двенадцать игр подряд, с 40 очками на тринадцатой позиции.