Ростов-на-Дону, 12 мая, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён властями в посёлке Чистоозёрный Ростовской области после хлопка бытового газа. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Сообщается, что в посёлке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области введён режим чрезвычайной ситуации. В пункте временного размещения, развёрнутом на базе Богдановской участковой больницы, находятся 13 человек. На месте работают психологи МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в посёлке Чистоозёрный. Один пострадавший госпитализирован.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться люди. Работа спасателей осложнена, так как есть угроза обрушения здания.