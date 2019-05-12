Мадрид, 12 мая, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл представителя Испании Рафаэля Надаля в матче полуфинала на теннисном турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

(сс) Carine06 Стефанос Циципас

Греческий спортсмен обыграл испанца в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. За этот временной отрезок Циципас, являщийся девятой ракеткой мира, пять раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Надаль, который является номером два в мировом рейтинге, за это же время один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать пять брейк-пойнтов.

Счет личных встреч теннисистов по итогам матча стал 3−1 в пользу испанца.

Отметим, в финале турнира в Мадриде Стефанос Циципас сыграет со сербом Новаком Джоковичем, который является первой ракеткой мира.