Ростов-на-Дону, 12 мая, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Ростовской области. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

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Информация о возгорании в частном жилом доме в селе Песчанокопское Ростовской области поступила в ГУ МЧС в 02:16. Площадь пожара составила 20 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных возгорание было ликвидировано уже в 02:30. На месте пожара были обнаружены тела троих мужчин.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара. Устанавливаются личности погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Сочи. Площадь пожара составила 300 кв. метров. Погибших и пострадавших не было, благодаря своевременной эвакуации всех жильцов.