Москва, 12 мая, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Ученик кинорежиссера Александра Сокурова Кантемир Балагов со своим фильмом «Дылда» был номинирован на специальную премию Каннского фестиваля для фильмов о гомосексуалистах «Квир-Пальма», об этом 11 мая сообщает издание Собака.ru.

Цитата из к/ф «Дылда». реж. Кантемир Балагов. 2019. Россия Василиса Перелыгина

Сюжет фильма основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей Нобелевскую премию по литературе в 2015 году.

Напомним, Кантемир Балагов впервые дебютировал в роли режиссера в 2017 году. Первой картиной ученика Сокурова стал фильм «Теснота», представленный в категории «Особый взгляд» на Каннском фестивале. Фильм удостоился нескольких премий как в России, так и за рубежом.