Москва, 12 мая, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Известная российская группа Little Big выпустила клип, посвященный памяти лидера группы The Prodigy Кита Флинта, ролик был выложен 10 мая на официальном канале группы в YouTube.

Кит Флинт

Композиция получила название «Rave in Peace», что означает «Отрывайся с миром», название было придумано по аналогии с распространенным фразеологизмом «Rest in Peace» (покойся с миром).

Напомним, в начале марта 2019 года известный музыкант Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. В его крови были обнаружены следы алкоголя, а также наркотические препараты.