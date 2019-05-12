Джуба, 12 мая, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Дискотеки и ночные клубы оказались под запретом в столице Южного Судана — городе Джуба. Такое решение приняли власти страны, передает Agence France-Presse.

(сс) Stein Ove Korneliussen Полицейские в Джубе

Представитель губернатора Джубы пояснил, что ночные клубы и дискотеки полностью прекращают работу в городе, так как происходящее в этих заведениях представляет опасность для будущего республики. Он добавил, что ночные клубы посещали 13-летние девочки.

Власти решительно настроены и готовы к любым мерам, чтобы подобных заведений в Джубе не было и впредь. Городским барам разрешено работать несколько часов по вечерам и запрещено принимать посетителей в дневное время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Южный Судан, провозгласивший независимость от Судана в 2011 году, был назван самой несчастливой страной мира. Такой вывод был сделан по итогам опроса жителей, а также оценки продолжительности жизни, дохода и уровня социальной поддержки в стране.

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