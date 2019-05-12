Вашингтон, 12 мая, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Испытательный пуск противоракеты SM-3 осуществил американский эсминец, участвующий в крупных учениях НАТО в Северной Атлантике. Об этом говорится в сообщении командования морских сил США в Европе.

(сс) Mass Communication Specialist 3rd Class Anthony J. Rivera. U.S. Navy USS Theodore Roosevelt

Учения противовоздушной и противоракетной обороны «Грозный щит» проходят у побережья Шотландии и продлятся до 19 мая. В маневрах задействованы 13 кораблей девяти стран альянса: Канады, Дании, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Великобритании и США.

Задача моряков — отработать обнаружение, отслеживание и оборону от различного типа противокорабельных и баллистических ракет. В рамках учений эсминец USS Roosevelt произвел пуск ракеты SM-3, отметили в командовании.

Зенитная управляемая ракета Standard Missile 3 (SM-3) входит в семейство «Стандарт» и находится на вооружении американского военного флота. Она предназначена для уничтожения различных целей, включая баллистические ракеты и боеголовки, на заатмосферных высотах.

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