Москва, 12 мая, 2019, 03:14 — ИА Регнум. На обновление парка сельхозтехники на льготных условиях правительством России выделено 3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликована на сайте правительства.

Уборка урожая

Бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей выделяются в 2019 году из резервного фонда правительства для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей, отмечено в пояснении к документу.

Указанный взнос поступит в уставный капитал АО «Росагролизинг». Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств должно обеспечетить Министерство сельского хозяйства.

Отмечено также, что за счет выделенных средств 153 трактора и 221 комбайн будут поставлены на условиях лизинга для сезонных полевых работ.

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