Сиань, Китай, 12 мая, 2019, 01:31 — ИА Регнум. В Сиане северо-западной китайской провинции Шэньси открылось 4-е международное ЭКСПО проекта «Пояса и пути» («Шелкового пути»), освещающее работу по сокращению бедности в КНР, сообщает 11 мая Синьхуа.

(сс) Taro Taylor Бедняки в Китае

Выставка, проходящая под лозунгом «Новая эра, новая архитектоника, новое развитие», привлекло более 200 участников из числа компаний и предприятий 25 стран мира, включая Россию и США.

Следует отметить, что форум по международному сотрудничеству в сфере сокращения масштабов бедности проводится впервые. Как подчеркнул заместитель директора исполкома ЭКСПО Ли Цзяньи, помимо данной темы, важные заседания будут проведены по проблемам образования, торговли, урбанизации. Особый расчет организаторами делается на укрепление взаимодействия между участниками проекта «Пояса и пути».

Напомним, что благодаря последовательной политике борьбы с бедностью и нищетой, в особенности в отдаленных районах, в КНР на уровень среднего достатка только в 2018 году выведены почти 14 млн человек. Ожидается, что в текущий 2019 год общее количество жителей страны, преодолевших бедность, составит еще 10 млн человек.